Sanremo 2023 | la conferenza stampa della finale in diretta

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 11 febbraio 2023)inauguraleIl gran. Stasera in prima serata su Rai1, è atteso l’ultimo atto del Festival di. Cosa succederà ce lo racconteranno ini protagonisti di questa edizione e il management Rai. DavideMaggio.it seguirà l’incontro per aggiornarvi in tempo reale con tutte le dichiarazioni.: lainOre 12.10 – Apre l’amministratore delegato Carlo Fuortes. “Polemiche sono connaturate al Festival, stasera ambasciatore dell’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk sarà ospite”.