Sanremo 2023 | la conferenza della serata finale in diretta

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tutte le dichiarazioni e le anticipazioni in vistadel Festival di, condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni: il raccontostampa minuto per minuto Ore 12.58, Amadeus: Chiara Francini si è dimostrata una donna fantastica, mi ha detto che la gara aveva la priorità, che quel monologo era per me importante ma non voleva fosse schiacciata tra una canzone e un’altra, l’ho vista molto competente a livello di organizzazionescaletta e per questo ha parlato dopo tutte le esibizioni. Ore 12.47, Stefano Coletta: Mi è stato comunicato poco prima la seconda sera del cambiamento del testo di Fedez. Io e la mia vice direttrice controlliamo ogni testo ma Fedez si è rifiutato di sottoporlo alla nostra ...