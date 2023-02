Sanremo 2023 | il regolamento della finale | chi vota e come

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023), il(quinta serata): chi, giurie, cantanti Qual è ile il programma(quinta e ultima serata) del Festival diin onda oggi, sabato 11 febbraio? La 73esima edizione del Festivalcanzone italiana arriva all’ultimo atto, con la proclamazione del vincitore. Alla conduzione e alla direzione artistica, per il quarto anno consecutivo, troviamo Amadeus. Anche quest’anno al Festival dinon ci sarà la gara delle Nuove Proposte. I 28 Big in gara infatti si esibiranno in un’unica categoria, e non ci saranno eliminazioni. ...