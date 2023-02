Sanremo 2023 | il programma della serata finale e l’ordine di esibizione Apre Elodie

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Morandi e Amadeus - Agi per Rai Attoper il Festival dicon ladel sabato, che DavideMaggio.it segue in diretta minuto per minuto per scoprire tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Intanto, ecco il: ilIn diretta su Rai 1, dalle 20.45 circa, Amadeus conduce la quinta ed ultimadel 73° FestivalCanzone Italiana. Al suo fianco Gianni Morandi e Chiara Ferragni, già co-conduttrice nel primo appuntamento. Sul fronte gara, tutti i 28 big interpreteranno la rispettiva canzone. Ecco ...