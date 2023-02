Sanremo 2023 | il potente monologo di Chiara Francini tra paure e speranze delle madri mancate

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Io da qualche parte penso di essere una donna di merda perché non so cucinare, perché non mi sono sposata e perché non ho avuto figli. Razionalmente so che va bene così, ma da qualche parte, dentro di me, c’è questa voce, esiste, e io, alla fine, penso che abbia ragione lei, che io sia sbagliata”. A tarda notteporta sul palco dell’Ariston tutti i dilemmi della maternità mancata (finora). Unche è un racconto di se stessa eriflessioni segrete di molte donne. “Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio”, esordisce. L’attrice parla della maternità, quellaamiche che a un certo punto “cominciano a figliare” a “valanga”. La migliore amica e poi tutte le altre. “Quando ...