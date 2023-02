Sanremo 2023 | il monologo di Chiara Francini | Penso di essere una donna di m*rda perché non ho avuto figli

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 febbraio 2023) L'attriceha conquistato il palco dell'Ariston con il suoche haluogo durante la quarta serata del Festival di. I fan disono stati costretti ad aspettare fino all'1:39 durante la quarta serata diper ascoltare il suo attesissimosulla maternità ma quando, finalmente, è arrivato il suo momento l'attrice non ha deluso gli spettatori, conquistando il palco dell'Ariston. "Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai uno", ha esordito la. "Ora, io,, uno non ce l'ho, però credo sia una cosa dopo ...