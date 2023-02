Sanremo 2023 | il monologo di Chiara Francini al Festival

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 febbraio 2023)– “Signore e signori,!” Così Amadeus ha presentato la famosa attrice, ma…dal backstage dell’Ariston nessuna traccia. “Ama” ha dunque deciso di mettersi in proprio per andarla a cercare. “Non ha sentito…” ha detto all’orchestra e al pubblico divertito. Chi è attore, in fondo, lo è nell’anima: l’entrata in scena diè teatrale e simpatica, come nel suo stile, seduta in prima fila di fronte al palco. “Mamma, devi registrare da questo momento” è il messaggio che l’attrice rivolge alla telecamera. “Sul palco cercherò di portare tutta lache ho” ha detto nella conferenza stampa di qualche ora fa, come effettivamente dimostrato dal suo