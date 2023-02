Sanremo 2023 | i genitori di Chiara Ferragni emozionati in platea Al via la finale

(Di sabato 11 febbraio 2023) Unaall’insegna delle grandi emozioni, quella del Festival di, nella quale abbiamo incoronato il vincitore assoluto della 73ª edizione della manifestazione. Amadeus con Gianni Morandi ehanno condotto la quinta serata della kermesse e lei, che su quel palco ha debuttato il 7 febbraio, è stata applaudita dalla sua famiglia riunita al gran completo. Non solo mamma Marina, meravigliosa, ma anche il papà Marco e le amate sorelle Francesca e Valentina. In aggiornamento

Leggi anche Le pagelle della quarta serata diGiorgia ed Elisa le migliori. Mengoni emoziona, gli Articolo 31 con Fedez divertono, bene anche i duetti di Rosa Chemical, Sethu e Levante. ...In occasione della serata finale del 73° Festival dii bambini delle associazioni Fonte d'Ismaele e Medicina Solidale di Tor Bella Monaca, del tuscolano e dell'Ucraina mandano "un virtuale e grande in bocca al lupo a Ultimo" da sempre vicino a ...

Sanremo 2023, finale: come si vota stasera e la classifica aggiornata La Gazzetta dello Sport

Sanremo, la serata finale inaugurata dall'inno d'Italia. Morandi omaggia Dalla / LA DIRETTA L'Arena

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Scaletta quinta serata Sanremo 2023 in Pdf: orari, cantanti e ospiti di stasera QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo, la scaletta definitiva della quinta serata del Festival. Gli orari previsti per i Depeche Mode, Gino Paoli e ... Open

Qual è il vestito di Chiara Ferragni stasera per la finale, al Festival di Sanremo 2023, stilista, look e il prezzo dell'abito ...Inizia la finalissima del 73esimo Festival di Sanremo. Sul palco con Amadeus e Gianni Morandi torna come co-conduttrice l'influencer Chiara Ferragni che aveva aperto la kermesse canora. Ospiti questa ...