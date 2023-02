Sanremo 2023 | i Depeche Mode ospiti all’Ariston | dal successo planetario a quella volta che Dave Gahan fu a un passo dalla morte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) La celebre rivista musicale britannica Q li ha definiti “la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia conosciuto” e Rolling Stone “la quintessenza della musica elettronica negli anni ottanta”. Influenze tecno-pop e l’intuizione di schiacciare l’occhio al rock e, più tardi, al post-punk e all’industrial, i, tanto desiderati dal direttore artistico Amadeus (per sua stessa ammissione), saranno i superdella serata finale del Festival di. Un gruppo formatosi più di quarant’anni fa che, tra incomprensioni e delusioni, ma anche grandi successi come Enjoy the silence, People are People, Personal Jesus e Never Let Me Down Again, ha fatto la storia della new wave elettronica inglese. 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 24 album all’attivo di cui 14 ...