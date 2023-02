Sanremo 2023 | gli ascolti della quarta serata

(Di sabato 11 febbraio 2023) La vigiliafinale vola altissimo, con uno share che non si vedeva dal 1987 (quando sul palco Pippo Baudo ha portato Whitney Houston e i Duran Duran). E l'attesa per l'ultimas'impenna.

- La serata finale del Festival disarà aperta da Elodie . Lo ha comunicato la vicedirettrice Intrattenimento Prime Time della Rai, Federica Lentini , che ha stilato l'ordine di uscita della serata conclusiva della kermesse ..., intervenuto l'ambasciatore ucraino L'ambasciatore ucraino ha dichiarato: 'La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra. È una piattaforma in cui possono essere ...

Sanremo 2023, Mengoni in cima alla classifica: stasera la finale la Repubblica

Scaletta stasera finale Sanremo 2023: inizia Elodie, chiude Sethu (ordine uscita completo). Depeche Mode super ilmessaggero.it

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La classifica generale dopo la quarta serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni che vince anche per la cover Corriere della Sera

La scaletta e le canzoni della quarta serata di Sanremo 2023 – venerdì 10 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

All'Ariston è il momento dell'omaggio al Giorno del ricordo: Amadeus legge un brano del libro di Gigliola Alvisi 'La bambina con la valigia', dedicato alla storia di Egea Haffner… Leggi ...11 Febbraio 2023 Commenti disabilitati su Sanremo 2023, i Cugini di Campagna cantano “Anima mia” in sala stampa. “Ci dicevano che eravamo passati di moda, non ci cagavano più” / Foto e video ...