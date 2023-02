Sanremo 2023 | Fedez e Chiara Ferragni | la diretta “pericolosa” interrotta da lei | ecco perché

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 11 febbraio 2023)sono sempre al centro dell’attenzione, è così anche al Festival di. Il conduttore svela in unaInstagram che voleva baciare Stefano Coletta e poi, mentre sta per fare rivelare altri dettagli privati, interviene sua moglie che gli chiede se ha alzato il gomito. Durante la serata delle coversi è esibito con gli Articolo 31 cantando un medley dei successi della band. Improvvisamente poi si è spostato in platea cercando qualcuno da baciare e fermandosi da una signora che si alza in piedi e lo abbraccia: “Volevo baciare Stefano Coletta, non l’ho trovato e ho ripiegato sulla signora del pubblico”. Il bacio sulla guancia fa sorridere il pubblico in platea al Teatro Ariston. Improvvisamente il rapper vuole coinvolgere nella ...