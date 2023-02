Sanremo 2023 | FdI replica al “Giorgia legalizzala” di J-Ax e Fedez | “Non lo faremo mai | la cannabis è una droga”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Il nostro governo non legalizzerà mai lae nessun tipo di”. Non dà spazio a interpretazioni il commento di Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in risposta all’appello lanciato dal palco dell’Ariston didagli Articolo 31 e. Nella serata dedicata alle cover e ai duetti, il gruppo di J-Ax e Dj Jad ha scelto di celebrare la sua carriera eseguendo un medley dei suoi maggiori successi insieme al rapper-influencer milanese. Tra i brani scelti c’è anche Ohi Maria, inno d’amore alla marijuana scritto nel 1994. È stato durante questa esibizione che dagli artisti è arrivato l’appello alla presidente del Consiglio sulla legalizzazione della: “”. La risposta del partito della leader del ...