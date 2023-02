Sanremo 2023 | Elodie incontenibile nella quarta serata | il dettaglio sul look non passa inosservato

Leggi su tvzap

(Di sabato 11 febbraio 2023) News Tv.. Ieri sera è andata in onda ladel Festival di. È stata ladedicata alle cover e ai duetti. Ovviamente, a furor di popolo, ha trionfato Marco Mengoni (probabilmente il vincitore della 73° edizione della kermesse musicale) con la cover di Let it be. Tutti gli occhi, però, sono pere per il suo. Ilnonai telespettatori del Festival della canzone italiana. (Continua…) LEGGI ANCHE:, l’annuncio dilascia tutti a bocca ...