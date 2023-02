Sanremo 2023 | con Tananai sul palco i colori dell’Ucraina

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Isalgono suldel Teatro Ariston molte ore prima del messaggio di Zelensky con. Il cantante, in gara con ‘Tango’, sale sulstringendo in mano una rosa gialla e una blu e le posa per terra. Il videoclip del suo brano, che ha emozionato tutti, racconta la storia di Olga e Maxim, una coppia ucraina divisa dal conflitto. “Senza di loro questa canzone non esisterebbe”, diceche nel pomeriggio ha improvvisato il brano accompagnato dalla chitarra davanti al casinò di, mentre rose gialle e blu venivano regalate al pubblico presente. Il video di “Tango” porta un messaggio di pace e di speranza: quella di poter un giorno cantare l’abbraccio del ricongiungimento tra i due ragazzi. L'articolo proviene da ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Televoto, i codici per votare la finale diConferenza stampa serata finale, Amadeus: "Con il 66% oggi non parlo di politica" Ascolti, ...Chiara Ferragni è tornata aper condurre la serata finale insieme ad Amadeus e Gianni Morandi . Ancora una volta l'imprenditrice digitale ha lasciato il segno con i suoi look decisamente originali. Per la prima ...

Look Sanremo 2003, le pagelle agli abiti della finale. Da Elodie a Mara Sattei. FOTO Sky Tg24

Sanremo 2023, inno d'Italia rovinato: "Microfono aperto" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, la finale inizia con l'omaggio a Lucio Dalla, che profetizzò il successo di Mengoni - I video Open

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la finale: scaletta, orari, cantanti e ospiti. Ferragni vestita d’oro, ora canta Giorgia Corriere della Sera

Tananai ha deciso di dedicare la sua Tango alla finale di Sanremo 2023 a tre persone molto speciali: ecco chi sono.Il nome più sorprendente è quello di Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1. L’enfant prodige monegasco ha comunicato ai fan la sua presenza nelle ore precedenti all’evento, attraverso una ...