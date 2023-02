Sanremo 2023 | con Tananai sul palco i colori dell’Ucraina

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Isalgono suldel Teatro Ariston molte ore prima del messaggio di Zelensky con. Il cantante, in gara con ‘Tango’, sale sulstringendo in mano una rosa gialla e una blu e le posa per terra. Il videoclip del suo brano, che ha emozionato tutti, racconta la storia di Olga e Maxim, una coppia ucraina divisa dal conflitto. “Senza di loro questa canzone non esisterebbe”, diceche nel pomeriggio ha improvvisato il brano accompagnato dalla chitarra davanti al casinò di, mentre rose gialle e blu venivano regalate al pubblico presente. Il video di “Tango” porta un messaggio di pace e di speranza: quella di poter un giorno cantare l’abbraccio del ricongiungimento tra i due ragazzi. L'articolo proviene da ...