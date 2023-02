Sanremo 2023 | commento alla quarta serata | I duetti | l' effetto nostalgia e una dirompente Chiara Francini

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lacover riporta la musica al centro della scena. L'attrice è la co-conduttrice della, il suo monologo arrivato a notte fonda è la cosa più bella di questo festival. C'è Beppe Vessicchio che si riprende il palco, anche se per poco, ci sono Giorgia ed Elisa che invece lo fanno venir giù a ogni nota, c'è unatagliente, ironica e dai ritmi comici perfetti che si smarca dal ruolo di co-conduttrice e tiene la scena meglio di chiunque altro. Ladel 73esimo Festival diè quella deie delle cover con i 28 cantanti in gara che si esibiscono ciascuno in coppia con un altro artista reinterpretando alcuni celebri successi. Ed è finalmente come dovrebbe essere ogni ...

L'ex prof di Amici Luca Jurman: 'Amadeus poteva scegliere meglio i brani per...' 'Un Festival non all'altezza'. Esordisce così ad Affaritaliani Luca Jurman , cantante, musicista, vocal - coach, produttore ed ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi ,...Il massacro delle rose di Blanco durante la prima serata del Festival dicontinua a essere argomento di conversazione sia fra i vip che sui social. Il cantante, che lo scorso anno ha vinto insieme a Mahmood la competizione canora, non è stato perdonato da ...

Leo Gassman ha vinto il torneo di Calcio Balilla Solidale La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, l'incredibile paragone col 2013: tris Juve, il Milan e Mengoni che sogna Tuttosport

Sanremo 2023: classifica quarta serata. Mengoni primo e vince le cover | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la scaletta della finale: tutti i cantanti e gli ospiti in ordine di apparizione Il Fatto Quotidiano

Tommaso Zorzi commenta Sanremo. Ecco quali sono le migliori canzoni per il conduttore e opinionista tv che “boccia” i giovani artisti di Sanremo giovani: “Sono ancora un pochino acerbi e sembrano ...Sul palco dell'Ariston va in scena una forza in grado di connettere e tenere insieme mondi apparentemente diversi ma in fondo omogenei, dalla politica allo spettacolo, fino al costume. Quella forza ...