Sanremo 2023 | Chiara Ferragni | l’abito oro e blu di Schiaparelli è un altro nude look da guerriera FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per la finale del Festival diveste: il primo abito che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston, oro e blu, è unda. Come sempre, nellacondivisa sul suo profilo Instagram, l’influencer ha spiegato il significato dele della collaborazione con la Maison per un’occasione tanto importante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) Ecco cosa ha scrittoriguardo al significato del: “La donna e madre ...