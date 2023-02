Sanremo 2023 | Chiara Ferragni a Fedez | “Non raccontare | sei ubriaco?” Ecco cosa ha fatto il rapper in diretta social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Possono piacere o meno, ma unaè certa: i Ferragnez, sul web, non hanno rivali. Più precisa e scrupolosa lei, fantasioso e talvolta goffo lui: sono “la” coppia. Proprio ieri notte – tra il 10 e l’11 febbraio – sono stati i protagonisti di un siparietto che è già diventato virale sul web. Cos’è accaduto? Ilmilanese si collega insu Instagram e poi aggiunge la moglie,, la quale visibilmente stanca gli fa sapere che vuole solo struccarsi per poi poter continuare a vedereinsieme ai propri amici. Ma lui insiste: “Voglio dirti delle cose pubblicamente, posso?“. Al che lei risponde: “Vai, veloce“. Lui allora inizia: “Voglio dire che sono molto orgoglioso di te. Per quello che hai, per come lo hai ...