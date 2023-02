Sanremo 2023 | che fine ha fatto Chiara Francini? Il suo monologo slitta di oltre un’ora | social scatenati | “L’hanno chiusa in camerino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Fatela uscire”, “in”, “Ma dov’è finita??“. È l’una e trenta eancora non è uscita sul palco dell’Ariston per il suo, previsto in scaletta alle 0.39. Nessuna spiegazione, nessun commento riguardo ai motivi che hanno portato a farre l’intervento di. E così scatta l’ironia. Gli internauti si sbizzarriscono: “Queste sono le apparizioni dellastasera all’Ariston”, scrive qualcuno mostrando una porta vuota. Qualcuno mostra l’immagine di Fiorello coperto da un plaid al freddo: “che aspetta di entrare dietro le quinte”, ironizza, mentre altri ancora postano l’immagine della ...