Sanremo 2023 | Beppe Vessicchio torna a sorpresa sul palco | il colpaccio per Grignani al Fantasanremo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Era stato annunciato come il grande assente di questa edizione del Festival di, e inveceha fatto una gradita comparsata durante la serata cover per dirigere “a quattro mani” con Enrico Melozzi Gianluca, che ha riproposto con Arisa Destinazione Paradiso. Così il pubblico ha potuto risentire l’iconica frase: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe”. Grandi applausi all’Ariston per il ritorno del direttore d’orchestra più amato. Solo alcune settimane faaveva fatto sapere: “Quest’anno poso la bacchetta,lo faccio solo a parole. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big”. E invece eccolo qua. Una ...