“Sanremo 2023” | Arisa “ruba” il vestito alla violinista di Lazza | è polemica

Leggi su tvzap

(Di sabato 11 febbraio 2023) News tv. . La quarta serata del Festival didedicata alle cover si è conclusa con la vittoria di Marco Mengoni e la sua Let it be, cantata insieme il gruppo gospel Kingdom Choir. Tra i vari duetti della serata anche quello di Gianluca Grignani consulle note di Destinazione Paradiso. Durante l’esibizione dei due cantati il pubblico da casa ha notato un particolare nel look di: la cantante indossava qualcosa di troppo famigliare e così immediatamente i telespettatori più attentimoda hanno notato che la prof di Amici aveva “to” ilad un’altra protagonista del Festival.Leggi anche –>non ci sta più e pubblica i messaggi degli hater: «Se lo scrivessero a vostra figlia come reagireste?» “...