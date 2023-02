Sanremo 2023 | anticipazioni | ospiti e cantanti della serata finale del Festival

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Stasera, sabato 11 febbraio, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena ladeldi, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 28 artisti da lui scelti (compresi i vincitori diGiovani). Per tutti è stata una gara senza eliminazioni per arrivare alladi stasera, sabato 11, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla73esima edizione deldiStasera vedremo sul palco del teatro Ariston, ...