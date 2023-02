Sanremo 2023 | al via la finale | Depeche Mode e il messaggio di Zelensky

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’Inno di Mameli, eseguito dalla banda dell’Aeronautica Militare sul palco del Teatro Ariston, ha aperto la seratadi. Al termine dell’esecuzione, Amadeus ha accolto sul palco il generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che ha ricordato il centenario dell’Aeronautica e gli appuntamenti con cui verrà festeggiato in tutta Italia. “Il mio augurio è che questo centenario serva per avvicinare i giovani all’Aeronautica”, ha detto il generale che ha poi lasciato il palco con la banda che eseguiva la Marcia d’Ordinanza. SCALETTA – Ad aprire la sfilata dei cantanti in gara per la vittoria è Elodie. A seguire, in ordine di uscita: i Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, ...