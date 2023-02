Sanremo 2023 | al via la finale | Depeche Mode e il messaggio di Zelensky

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al via la seratadi. Dopo la serata cover da record, con oltre 11 milioni di spettatori e il 66,5% di share, ad aprire la sfilata dei cantanti in gara per la vittoria è Elodie. A seguire, in ordine di uscita: i Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr Rain, Paola & Chiara, Levante, Lda, Coma Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, Gianmaria, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani e Sethu. A decretare il vincitore, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, nuovamente Chiara Ferragni. Grande attesa per l’esibizione dei, mentre per gli ospiti italiani salgono sul palco dell’Ariston Gino Paoli, con Danilo Rea, e Ornella Vanoni. Sulla Costa ...