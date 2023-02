Sanremo 2023 | 400 in piazza contro messaggio Zelensky al Festival

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono circa 400 le persone scese a Pian di Nave, a, per protestarel’intervento del presidente ucraino Volodymyrche sarà letto alla serata finale del. In, per ildel Disarmo, organizzato dal centro culturale Pecora Nera e dal Comitato di liberazione nazionale, sventolano non solo bandiere della pace e delle sigle promotrici dell’iniziativa, ma anche russe e a righe arancioni e nere, a raffigurare i nastri di San Giorgio, l’onorificenza militare Russa, diventata un simbolo nella guerral’Ucraina. A sventolarla è Alessandro Benassi, simpatizzante di Italia unita, associazione che punta a diventare partito e che ha portato aoggi una ventina di militanti. Il nastro di San ...