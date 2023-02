San Valentino di passione a Napoli | metropolitana chiusa tutto il giorno

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per l'intera giornata di martedì 14 febbraio è previsto uno stop dei treni della Linea 1 per consentire i test di un nuovo convoglio: previsti ulteriori disagi

Intanto Francesco Rocca guarda al 14 febbraio, al suo possibile 'con la Regione'. E' sicuro che potra' esser lui il nuovo presidente della Regione che oggi, dopo dieci anni di governo ...Unda vivere in coppia, ma anche in Coppa. Primo appuntamento da batticuore, in Champions League: Conte torna a Milano , nel suo ex stadio, e sarà quasi come un derby. Dalle 21.00, allo ...

San Valentino, 5 superfood per festeggiare al meglio - In breve Agenzia ANSA

"Due cuori e un biglietto" per San Valentino a Città di Castello - ViaggiArt Agenzia ANSA

San Valentino, quei posti dove dirsi "ti amo": fughe romantiche in Lombardia e dintorni La Repubblica

Risolatte al cioccolato bianco. Il dolce perfetto per San Valentino Io Donna

Sarà un San Valentino complicato per tutti quei cittadini di Napoli che vorranno usufruire della metropolitana. La Linea 1 del capoluogo campano, infatti, potrebbe rimanere chiusa per quasi tutta la ...In attesa della prossima apertura della Casa delle Nozze d’Argento, maestosa domus pompeiana ricca di decorazioni, il 14 febbraio per la giornata di San Valentino sarà possibile accedere con la ...