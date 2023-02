San Valentino | andare al ristorante o cucinare a casa? Ecco il menu per ' sorprendere' il partner

(Di sabato 11 febbraio 2023) Martedì 14 febbraio è San, la festa degli innamorati. In genere sono tantissime le coppie che decidono di trascorrere questo giorno insieme magari a cena fuori in une sono sempre ...

Martedì 14 febbraio è, la festa degli innamorati. In genere sono tantissime le coppie che decidono di trascorrere questo giorno insieme magari a cena fuori in un ristorante e sono sempre più i locali che ...Terni, 11 febbraio 2023 - Più facile e conveniente muoversi a Terni in occasione delle manifestazioni previste per. Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS italiane), in collaborazione con il Comune di Terni, dà infatti la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico urbano ad ...

Al via, da venerdì e fino al 14 febbraio, "Saint Valentine in Love", la romantica kermesse inaugurata a San Valentino Torio. L'evento ha attirato anche l'attenzione della Rai che ha fatto tappa nel ...Nell'occasione concorrente a San Valentino, la 14ma edizione di Chocoland conferma l'evento come appuntamento ormai fisso nella stagione commerciale della V municipalità e quest'anno infatti si avvale ...