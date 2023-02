San Valentino amaro | quest’anno aumenti medi del 13 | 7%

(Di sabato 11 febbraio 2023) E’ ufficialmente scattato il conto alla rovescia dalla festa più romantica e dolce dell’anno che peròsarà decisamente amara, E, come ogni anno, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il monitoraggio sui costi dei regali più gettonati e sulle tendenze per San2023 scoprendo che l’aumentoo del costo dei regali ammonta al 13,7%, trainato dal rincaro dei cioccolatini. SanIl caro energia, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i costi di molti prodotti. Dalle pasticcerie, alle serre, ai ristoranti: gliper le materie prime non risparmiano nessuno e incidono sui costi di produzione e su quelli al consumo. A causa di ciò il prezzoo di una scatola di cioccolatini è aumentato del 45% rispetto ...

San Valentino in canile: la Lega del cane di Salerno, com'è accaduto in occasione di altre festività, apre le porte della struttura municipale per puntare i riflettori sui suoi tanti ospiti a 4 zampe ...