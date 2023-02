(Di sabato 11 febbraio 2023) Anche questa mattina laè scesa in campo per preparare la sfida di lunedì sera contro l’(precauzionale) per Dejan Stankovic indella partita contro i nerazzurri. NUOVA ASSENZA – “Mattinata di lavoro per la, impegnata a Bogliasco nella preparazione alla sfida di lunedì sera con l’. Sul campo 2 del “Mugnaini”, Dejan Stankovic e staff hanno puntato prevalentemente su esercitazioni tattiche e partitelle a tema. Singoli per Manuel De Luca e Simone Trimboli; soltanto terapie per Koray Günter, mentre Nicola Murru, influenzato, è rimasto a riposo. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti e Ignacio Pussetto. Domani pomeriggio, domenica, è in agenda una nuova seduta mattutina”. Fonte: ...

Una Viola deludente Per Allegri è un bene che la panchina si sia diallungata in prossimità

Sampdoria, preso Jesé Rodriguez, ex Real Madrid e Psg. Colley al Besiktas Sky Sport

Sampdoria, nuovo assente per Stankovic! L’allenamento in vista Inter Inter-News.it

Sampdoria, nuovo infortunio per Quagliarella: oggi gli esami Sportitalia

