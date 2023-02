Salvini | Fedez | le foibe e il razzismo A Sanremo più liti che musica Si chiude il Festival | ma è sembrato Tribuna politica Polemiche di ogni genere Non ci è mancato Zelensky

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le canzoni sono l’ultima cosa. Quello che conta, per certi poci e per certi giornalisti, è innescareper mettere dentroi loro pregiudizi, le loro nevrosi e le loro inettitudini. Ecco il nostro Bestiario sanremese. Liberi di fare schifo “Noi le diamo la maglia azzurra, la Egonu ci dà dei razzisti”, titola il quotidiano Libero, riferendosi al monologo della pallavolista Egonu che ha parlato delin Italia. Solo che quelli di Libero non si sono resi conto di avere confezionato un titolo che è la certificazione in carta bollata del loro. La divisione tra “noi” e “loro” è un’idiozia che ormai si usa solo nel Ku Klux Klan dove credono che i diritti siano una gentile concessione. A dire il vero è anche l’ideologia di questa destra e di Libero, in effetti. Quindi forse ...