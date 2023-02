Sai cosa ha fatto tua moglie Clamoroso | Colapesce&DiMartino umiliano Fedez

(Di sabato 11 febbraio 2023) Colapesce e Dimartino non usa giri di parole e tra il serio e il faceto mettono nel mirino. Ospiti a il "Muschio selvaggio", i due cantanti hanno lanciato qualche frecciatina a rapper prtagonista di polemiche accesissime al Festival di Sanremo per i suoi attacchi al governo durante la sua esibizione sulla Costa Smeralda. Colapesce e Dimartino non hanno certo dimenticato il Festival del 2021 quandorecuperò terreno in classifica a spese del duo di "Splash". In quell'edizione si parò di un'operazione di pressing social da parte di Chiara Ferragni che avrebbe avuto un peso poi nel risultato del televoto. E così Colapesce e Dimartino affondano il colpo: "Tuataggava continuamente…", dice Colapesce mentre il rapper cerca di mettere a tacere le accuse: "E allora… smettetela!". Il cantante siciliano però rincara la ...

... io, Chiara, un figlio non ce l'ho, pero' credo sia unadopo la quale non c'è' dubbio non ... Quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata, nonmai che faccia fare. Quando ...Quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata, nonmai che faccia fare. ... Ma Lucia, ma è stupendo ! E poi, non sapere piùdire. Ed era solo l'inizio, perché di lì a poco mi ...

Antibiotico per il mal di gola: sai cosa RISCHI The Wom Healthy

Benigni a Sanremo, esplode il caso Report. Ranucci attacca: "Sai cosa devi fare" Il Tempo

Cosa fare a Torino 11 e 12 febbraio: gli eventi del weekend in città Mole24

Sanremo 2023 Mengoni vince la serata duetti e guida la classifica. Monologo di Francini Sky Tg24

Il testo della lettera di Chiara Ferragni a Sanremo TG Poste

Dopo il ritrovamento del pacco bomba poco lontano dal Teatro Ariston, saranno potenziati i controlli per l’ingresso nel comune di Sanremo ...La verità è che così non è: tutte razionalmente lo sappiamo, ma il senso di colpa a volte può schiacciarci ... Ora, io un figlio non ce l’ho, però credo sia una cosa dopo la quale è chiaro che non ...