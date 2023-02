Rugby | Coppa Italia | il Petrarca Padova a un passo dalla finale | nel girone 2 tutto aperto

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si è disputata la quarta giornata delladie una sentenza è quasi scritta. Con la vittoria per 32-6 in trasferta, infatti, ilvince la sfida diretta contro il Colorno e vola a +4 punticoppia formata dagli emiliani e dal Calvisano, che ha vinto 44-24 in casa del Cus Torino. Ben più equilibrato il2, dove Rovigo si impone 31-14 sulle Fiamme Oro e supera in classifica il ValoEmilia, fermo questa settimana. Ma i rossoblù hanno giocato una partita in più e con 15 punti non sono al sicuro, con gli emiliani a quota 13 punti, mentre il Viadana è salito a quota 12 battendo 10-32 i Lyons Piacenza esi deciderà nell’ultimo turno, quando Viadana ospiterà il Valoin ...

... a differenza dell'Inter, non ha interpretato la partita come un match di. I nerazzurri ... Il Pioli - Hyde , invece, ha mollato in anticipo Scudetto eItalia, come ha perso quasi senza ...Un San Valentino da vivere in coppia, ma anche in. Primo appuntamento da batticuore, in ... Anche motori, basket, tennis, atletica,, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi campioni ...

Rugby Coppa Italia - Il Viadana cerca conferme nella tana dei Sitav ... La Voce di Mantova

Rugby - Coppa Italia: risultati, tabellini e classifiche dopo il terzo turno OnRugby

Rugby, Coppa Italia - I Lyons scendono in campo contro Viadana Piacenza24

A Modena una tappa della Coppa Italia di rugby femminile SulPanaro

Sei Nazioni e Coppa del Mondo. La Francia del rugby vuole tutto AGI - Agenzia Italia

Si è disputata la quarta giornata della Coppa Italia di rugby e una sentenza è quasi scritta. Con la vittoria per 32-6 in trasferta, infatti, il Petrarca Padova vince la sfida diretta contro il Colorn ...Viadana Il Rugby Viadana va in cerca della vittoria per inseguire la finale del torneo. Coach Urdaneta ha annunciato la formazione che oggi alle ore 15 scenderà in campo allo Stadio Beltrametti di ...