Rossella | compleanno al ristorante poi muore | tutto in un' ora | tragico sospetto

(Di sabato 11 febbraio 2023) Napoli sconvolta e in lacrime per la morte diDi Fuorti, morta a 40 anni dopo aver festeggiato il suo. La donna, madre di 2 bambini, è deceduta dopo aver mangiato del sushi a pranzo in ungiapponese. In attesa dei risultati dell'autopsia, ilè che la vittima, residente a Soccavo, possa essere stata stroncata da una intossicazione alimentare o da una intolleranza. La famiglia ha denunciato l'accaduto e la Procura ha aperto un'inchiesta ufficiale. I carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno ispezionato ilorientale dovee i suoi familiari avevano pranzato. I militari hanno sequestrato campioni di cibo in attesa ancora di venire analizzati. L'obiettivo è verificare infatti l'eventuale presenza ...