Roma | Tiago Pinto | «Zaniolo ci ha bloccato il mercato»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le parole di, dirigente della, nel pre partita della gara di Serie A contro il Lecce. I dettagliha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Lecce e. PAROLE – «Mi dicono che non parlo mai, mercoledì ho parlato 35 minuti anche sulle parole di Mourinho. Avevo piacere di parlare di Lecce e di Corvino che è il miglior direttore sportivo d’Italia, poi mi fate la stessa domanda di mercoledì. Noi non abbiamo bisogno di pressioni, siamo una squadra con un leader che è Mourinho e siamo tutti nella stessa barca per portare avanti i nostri obiettivi e la Champions lo è per tante squadre. Noi oggi dobbiamo preoccuparci del Lecce.? Ci hatanto il, adesso andiamo avanti e non ...

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e futuro Mourinho: le parole di Tiago Pinto Troppo importante, infatti, l'approdo tra le prime quattro, come evidenziato più volte dai calciatori e dagli addetti ai ...