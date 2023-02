Roma | Mourinho sorride a metà | ritorna Wijnaldum | ma è solo pari a Lecce

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lapareggia a. Dybala salva la situazione, ma perbicchiere mezzo vuoto nella corsa Champions. L’anticipo delle 18 vede ladi Joséfare visita alal Via del Mare. In Salento i giallorossi cercano di consolidare la loro posizione in zona Champions League. Con la vittoria del Milan e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pochi minuti dopo tocco di braccio in area di Strefezza e rigore per la: dagli undici metri Dybala non sbaglia e pareggia. La squadra dicostruisce diverse altre occasioni ma il ......di Lecce -, Aureliano , che nel sottopassaggio del Via del Mare, è stato protagonista di un curioso episodio. Prima del ritorno in campo per il secondo tempo, l'arbitro Aureliano e José...

Roma, il futuro di Mourinho è un'incognita. Ecco cosa serve per allontanare la Premier Calciomercato.com

Roma, Karsdorp non è tra i convocati ma è pronto al rientro: pace fatta con Mourinho TUTTO mercato WEB

Karsdorp può essere convocato per Lecce: era lontano dalla Roma, ora è a disposizione di Mourinho Fanpage.it

Lecce-Roma 1-1 nella 22a giornata di Serie A. Al Via del Mare, i padroni di casa di Baroni hanno portato a casa altri punti importanti contro una squadra di prima fascia, ma il risultato è stato tutto ...La risposta della Roma è immediata e il pareggio arriva al 17'. Tocco di mano di Strefezza, rigore e Dybala dagli 11 metri trasforma per l’1-1. La formazione di Mourinho prova a prendere in mano il ...