Roma-Inter Women 3-2 | il tabellino della 17ª giornata di Serie A Femminile

GottiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti;43; Milan* 41;40; Lazio 39; Atalanta 38; Torino* 30; Udinese e Bologna 29; Juventus**, Empoli e Monza 26; Fiorentina 24, Lecce e Sassuolo 23; ...A distanza di qualche settimana la Cremonese si è presa pure lo scalpo della, accedendo alla ... risollevatasi alla grande dopo la sconfitta di San Siro con l'al rientro dalla sosta. Napoli ...

Repubblica - Roma, Zaniolo svenduto: parte dei soldi all'Inter, al Galatasaray costerà quanto Viña Fcinternews.it

Serie A Femminile - Roma-Inter 3-2 - Vittoria sofferta, ma importantissima per le giallorosse. FOTO! Voce Giallo Rossa

Le formazioni ufficiali di Roma-Inter Women: le scelte di Guarino fcinter1908

Serie A Femminile: dove vedere Roma-Inter in tv e streaming L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Serie A Femminile, ROMA-INTER 3-2 (25' Glionna, 33' Andressa, 47' Chawinga, 70' Greggi, 72' Pandini): segui in ... LAROMA24

Sofferta, più per propri demeriti che per altro. Ma la Roma vince anche in questo modo, trovando la quindicesma vittoria in diciassette partite di campionato. Al Tre Fontane cade anche l'Inter, 3-2, e ...NOTIZIE AS ROMA – Sarà il Barcellona l’avversaria della Roma Femminile nei quarti di finale di Champions League. E’ quanto stabilito dal sorteggio andato in scena oggi. Gli altri… Leggi ...