(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quattro persone, tra le quali una bambina, sono rimaste intossicate nell’divampato in unal sesto piano di una palazzina di otto in via dell’Impruneta nel quartiere della Magliana a. Glisono stati trasportati dal 118 negli ospedali più vicini e tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Quattro persone, tra le quali una bambina, sono rimaste intossicate nell'divampato in un appartamento al sesto piano di una palazzina di otto in via dell'Impruneta 7, in zona Magliana a. Gli intossicati sono stati trasportati dal 118 negli ospedali più vicini ...La causa dell'è ancora sconosciuta e sarà oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Tanti i curiosi riversatisi in strada, con l'intero quartiere bloccato per i soccorsi. ...

Roma, incendio in appartamento: 4 intossicati tra cui una bimba Adnkronos

Autobus della Roma Tpl a fuoco in via Ipogeo degli Ottavi RomaToday

Paura a Magliana, in fiamme appartamento al sesto piano. Evacuato il palazzo RomaToday

Incendio in un appartamento alla Magliana, quattro intossicati (tra cui una bambina) ilmessaggero.it

Roma, casa distrutta dalle fiamme. 4 persone intossicate, anche un minore RaiNews

TORRE DEL GRECO – Incendio in un’abitazione a ridosso del centro cittadino ... posto al primo piano di uno stabile di secondo vico Cappuccini – traversa di via Roma, la strada dello shopping all’ombra ...A Roma, una famiglia è rimasta bloccata nel proprio appartamento al sesto piano a causa di un incendio divampato, oggi, 11 febbraio ...