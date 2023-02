Roma Fuga di monossido nel convento | 5 intossicati

Leggi su ilfaroonline

Notte di paura nella Capitale: alle 4.30 di ieri, infatti, la Sala Operativa dei vigili del fuoco diha inviato la squadra 9/A e il Carro rilevamento radioattivo chimico in Via Nicolò V, all'interno deldi San Francesco, per la fuoriuscita di una sostanza tossica. Sono state soccorse cinque persone intossicate dadi carbonio, una di queste è stata trasportata all'ospedale Umberto I in codice rosso. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco di servizio, il personale sanitario del 118 e il personale dell'Italgas per quanto di loro competenza.