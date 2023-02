Roma | El Shaarawy | 'Obiettivo Champions | abbiamo tutto ciò che serve'

(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El; Dybala, Pellegrini; Abraham Dove vedere Lecce -in tv e streaming Il calcio d'inizio è ...(3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore : José Mourinho. Comments comments

Lecce-Roma, formazioni ufficiali: le scelte su El Shaarawy e Di Francesco SOS Fanta

Lecce-Roma diretta LIVE ore 18: spazio a El Shaarawy. Dybala e Abraham dal 1' ForzaRoma.info

Lecce-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: confermato El Shaarawy ForzaRoma.info

Lecce-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è El Shaarawy dal primo minuto RomaNews

Le probabili formazioni di Lecce-Roma: El Shaarawy confermato, dubbio Colombo TUTTO mercato WEB

Dopo Empoli-Spezia alle 15 (qui tutti i clamorosi episodi avvenuti), alle 18 è di scena la Roma, al Via del Mare contro i padroni di casa del Lecce. In serata, infine, il big match della giornata tra ...La Roma è ospite del Lecce al Via del Mare nella 22^ giornata di Serie A. Prima della gara, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole dell’attaccante giallorosso.