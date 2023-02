Rom si fingono ucraini al mercatino abusivo ilGiornale.it

I dem per resistere fingono di essere uniti. I quattro candidati sul ... ilGiornale.it

Si fingono poliziotti, fermano auto e mettono a segno rapina ROMA on line

Roma, si fingono postini e picchiano una 96enne rapinandola: arrestati due ventenni Corriere TV

Si fingono finanzieri,rubano gioielli imprenditrice vicino Roma Agenzia ANSA

Finti ucraini che gestiscono il mercatino Come abbiamo detto, sono i rom a gestire il mercatino. Alcuni di loro hanno addirittura approfittato del conflitto in Ucraina per spacciarsi come profughi ...Il sindaco della Capitale ha ricevuto una lettera da parte del dipartimento Lavori pubblici, che elenca tutte le criticità rilevate ...