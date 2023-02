Rogo in un appartamento | anziano ustionato nel Napoletano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio in un’abitazione a ridosso del centro cittadino: paura tra i residenti e untrasferito in ospedale per ustioni in varie parti del corpo. È accaduto questa mattina attorno alle 4 a Torre del Greco (Napoli), in unposto al primo piano di uno stabile di secondo vico Cappuccini, dove le fiamme – probabilmente sprigionatesi a causa di una stufa lasciata accesa, anche se sull’episodio indaga la polizia – hanno avvolto le due stanze e la cucina, distruggendole del tutto. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo un uomo di 80 anni, unico residente nella casa. L’è stato poi trasferito in ospedale con varie ustioni sul corpo: resta sotto osservazione, anche se da ciò che si apprende non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno ...

È accaduto questa mattina attorno alle 4 a Torre del Greco (Napoli), in un appartamento posto al primo piano di uno ... residente al piano superiore rispetto a dove è avvenuto il rogo. (ANSA).