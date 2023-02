Rischio ischemia nei farmaci anticongestionali | cosa sappiamo dell’indagine dell’Ema sulle medicine per raffreddore e influenza

Leggi su open.online

(Di sabato 11 febbraio 2023) «Il rapporto beneficiorimane positivo» commenta l’Aifa riguardo la scelta dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) di non ritirare dal mercato i medicinale contenenti pseudoefedrina. La sostanza, infatti, contenuta in numerosicontro i sintomi dele dell’può causare un ridotto afflusso di sangue al cervello di chi li assume, e quindi ischemie cardiovascolari e cerebrolvascolari. Per questo l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) indaga sui medicinali che la contengono, spesso in associazione ad altre sostanze per curare la congestione nasale «derivante dao allergia». Alcuni di quelli sotto esame sonomolto comuni, come Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume e Nurofen Cold and Flu e il ...