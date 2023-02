Riposto Salvatore La Motta uccide Carmelina Marino e Santa Castorina poi si toglie la vita

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tre morti a(Catania). Un sabato di morte nel centro siciliano. Un duplice femminicidio seguito da un suicidio che ha scosso. Una donna di 48 anni trovata senzanella sua Suzuki. La donna aveva appena fatto rifornimento presso il porto turistico. È stata raggiunta da un colpo alla testa. In un’altra zona diè stata trovata ferita gravemente, sempre con un colpo di arma da fuoco, una second donna di 50 anni. Vani i tentativi di strapparla alla morte. Le indagini sono condotte dai Carabinieri, che hanno scoperto il cadavere del sospettato vicino alla loro caserma. L’uomo si è tolto lacon la stessa arma usata per il duplice omicidio. Una delle vittime – a quanto scrive la stampa locale – intratteneva una relazione extraconiugale con l’assassino Le vittime: ...