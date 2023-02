“Ripensare gli incentivi nell'edilizia”. La proposta di Confartigianato

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il 9 febbraio è arrivato il via libera della Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo alladi revisione della direttiva Ue sulle “case green”, provvedimento avanzato dalla Commissione europea per migliorare le performance energetiche degli edifici residenziali inserito nel pacchetto di riforme “Fit for 55”. Il testo approvato stabilisce il raggiungimento della classe E entro il 2030, della D entro il 2033 e le emissioni zero entro il 2050. Saranno esclusi gli edifici di pregio artistico, storico, di culto, le seconde case e quelle con una superficie inferiore ai 50 metri quadrati. Il prossimo passo sarà il voto dell’Assemblea plenaria a marzo e da quel momento partirà il negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio per arrivare all’approvazione definitiva. Secondo, la direttiva Ue può ...