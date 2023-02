“Ricoverato in rianimazione” Calcio italiano in ansia | l’allenatore in ospedale dopo un grave incidente domestico

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il mondo delè inper le condizioni di Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan, Inter e Juventus. Con i rossoneri ha vinto uno scudetto nel 1999 sorpassando al fotofinish la Lazio. Ha allenato anche la nazionale del Giappone e la sua ultima esperienza da tecnico risale al biennio 2017-2019 nel ruolo di ct degli Emirati Arabi Uniti. Il tecnico romagnolo èall’Bufalini di Cesena a causa di un trauma cranico a seguito di une ora si trova in. Al momento della caduta, in casa erano presenti anche la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Alberto Zaccheroni è statoin: la prognosi, sebbene il tecnico sia vigile, è comunque ...

