Ricordi i gettoni telefonici? Controlla se ne hai qualcuno | uno così vale migliaia di euro

Leggi su blowingpost

(Di sabato 11 febbraio 2023) Se hai ancora qualche gettone telefonico conservato, vai a dargli subito un occhiata! Ti stai chiedendo il motivo? Devi sapere che tra i vecchice ne sono alcuni che ad oggi sono diventati molto rari e possonore tantissimi soldi; sei curioso di sapere quali sono questi esemplari? Andiamo a scoprirlo nelle prossime righe. Chi trova uno di questipotrebbe farci una vera e propria fortuna. Tanti anni fa essi venivano utilizzati per telefonare nelle cabine telefoniche che ormai oggi non vengono più usate, quindi alcuni di questi, al pari delle monete rare sono considerati da collezione e di gran valore. I primiin assoluto vennero creati dalla STIPEL, che in seguito è diventata la SIP (Società Italiana per l’Esercizio delle ...