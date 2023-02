Ricetta gourmet per San Valentino 2023 | come prepararla

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 febbraio 2023) Costoletta di Agnello pré-salè in bassa temperatura, pane alle erbe, Jus ai frutti rossi e patate tartufate. Unada Guglielmo Giudice, lo chef di Rivington L’amore comincia a tavola: Sanè l’occasione perfetta per stupire la dolce metà con un piatto, per una cena d’effetto all’insegna del romanticismo. Guglielmo Giudice, lo chef di Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese all’interno dell’Hyatt Centric Milan Centrale, propone all’interno del menù dedicato a Sanun piatto davvero scenografico, la Costoletta di Agnello pre-salé in bassa temperatura, pane alle erbe, Jus ai frutti rossi e patate tartufate. L’agneau de pré-salé è un tipo di agnello allevato nei prati di paludi salate della Francia, in particolare in Normandia e parti del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Gli ...