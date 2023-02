Ricerca | Iit e Fondazione Ansaldo insieme per Giornata internazionale donne e ragazze nella scienza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - L'Istituto Italiano di Tecnologia eper la “dellee delle” che si celebra oggi. Per celebrare laIit ehanno infatti pubblicato in collaborazione un video che racconta le transizioni delle. Il video è a cura di Gioele Lecquio e Despoina Kossyvaki, la produzione video per l' "International Day of Women and Girls in Science 2023" è a cura di Gabriel Berretta ed i filmati storici provengono dalla Cineteca di. Con questa collaborazione ...