Replika non convince il Garante per la protezione dei dati personali

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilper ladeiha deciso di limitare momentaneamente il trattamento deidegli utenti italiani da parte di Luka, l’azienda statunitense che sviluppa e gestisce l’applicazioneè un chatbot basato sull’intelligenza Artificiale che consente di parlare, tramite una chat appunto, con una sorta di amico virtuale. L’applicazione viene descritta come adatta a «chiunque desideri un amico senza giudizio, dramma o ansia sociale, con cui poter creare una vera connessione emotiva, condividere una risata o chattare su qualsiasi cosa si voglia, senza limiti di orario». Oltre al servizio di abbonamento base al servizio è possibile sbloccare un livello avanzato, ovviamente pagando una somma di denaro più elevata, per fare delle ...

...i riflettori sul provvedimento con cui il Garante della Privacy ha bloccato in Italia l'app,...del'Aids tenutasi a Mesina con altre scuole mentre l'IIS Medi di Barcellona invita a...... né da intelligenze chesiano umane. Volutamente, in queste poche righe, abbiamo tralasciato di considerare altri aspetti di(e di programmi di IA simili) ancor più inquietanti e ...

Chatbot Replika: perché il Garante ha ordinato lo stop Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Il Garante chiude Replika, l'app per parlare con un amico virtuale ... Fanpage.it

“Amico virtuale”: il Garante Privacy ferma la chatbot Replika Altalex

Replika, l'intelligenza artificiale che molesta sessualmente gli utenti WIRED Italia

Quest'App ora è vietata | Se i vostri figli la usano dovete ... Player.it

Il sistema, basato su un contratto che il minore è incapace di concludere, non prevede alcuna procedura di verifica e controllo dell'età dell'utente Replika è una chatbot, con interfaccia scritta e ...Pur essendo formalmente vietata ai minori di 13 anni, infatti, questa chatbot non possiede efficaci meccanismi di verifica dell’età dell’utente, né di interdizione d’uso per i soggetti più giovani.