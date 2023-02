Reims vs Troyes – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilpuò allungare la sua imbattibilità in Ligue 1 a 15 partite quando ospita ilallo Stade Auguste-Delaune domenica 12 febbraio. Mercoledì i Rouges et Blancs sono usciti dalla Coupe de France perdendo 3-1 a Tolosa, mentre l’ESTAC è senza vittorie da sei partite consecutive in tutte le competizioni, cadendo 3-1 contro il Lione in campionato lo scorso weekend. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsahce punto sono le due squadreIl mandato di William Still come manager delè andato nel migliore dei modi, visto che il club ha conquistato almeno un punto in 12 partite consecutive da quando il belga è in carica. Still è il quarto allenatore nella storia della ...